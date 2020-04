Em live, Eduardo pede que Guedes e Moro defendam Bolsonaro

"O que eu gostaria de pedir é que dentro do governo mais pessoas publicamente, explicitamente, falassem a favor do presidente”, pediu o deputado Eduardo Bolsonaro após o pai, Jair Bolsonaro, ser alvo de críticas por sua participação em um ato golpista no último domingo (19) edit

Plínio Teodoro, Revista Fórum - Em live na noite desta segunda-feira (21) com a deputada caroline De Toni (PSL-SC), o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) cobrou dos ministros Sérgio Moro (Justiça) e Paulo Guedes (Economia) que falem “publicamente, explicitamente, a favor do presidente”, Jair Bolsonaro, que estaria “sob fogo” após participação de ato golpista no último domingo (19), em que apoiadores pediram o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF), além da instalação de um novo AI-5.

“O que eu gostaria de pedir é que dentro do governo mais pessoas publicamente, explicitamente, falassem a favor do presidente”, disse Eduardo.

“Porque aqueles verdadeiros guerreiros não falam só no momento da vitória, falam também nos momentos em que a gente está sob fogo”, afirmou o filho de Jair Bolsonaro, antes de citar Sergio Moro e Paulo Guedes.

“Imaginem vocês, Jair Bolsonaro saindo do poder. Como será a vida de ministros como Sergio Moro e Paulo Guedes? Vocês acham que eles teriam a vida tranquila? Eu acho que dificilmente”.

