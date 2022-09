Em Londres, Bolsonaro volta a atacar sistema eleitoral sem provas

Contrariando todas as pesquisas eleitorais, Bolsonaro afirmou que se tiver "menos de 60% dos votos, algo de anormal aconteceu no TSE” edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) voltou a atacar o sistema eleitoral sem provas. Em entrevista ao SBT, em Londres, o ocupante do Palácio do Planalto afirmou que acredita na sua vitória no primeiro turno e disse que, se perder, será por "algo anormal" na Justiça Eleitoral, em nova acusação ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"Se nós não ganharmos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE", disse Bolsonaro, que tem recorrentemente lançado suspeitas, sem provas, acerca do processo eleitoral.

Contrariando todas as pesquisas eleitorais, Bolsonaro afirmou que se tiver "menos de 60% dos votos, algo de anormal aconteceu no TSE, tendo em vista obviamente o data povo, que você mede pela quantidade de pessoas que não só vão nos meus eventos, bem como nos recepcionam ao longo do percurso até chegar ao local do evento",

Na entrevista, Bolsonaro negou que tenha ido à Inglaterra fazer campanha e disse que foi ao país exercendo um papel institucional.

