Em Londres para funeral da rainha, Bolsonaro faz vídeo para comparar preço da gasolina (assista)

Depois do comício na sacada da Embaixada brasileira em Londres, Bolsonaro faz vídeo para as redes em que ele compara preço da gasolina edit

247 - Em mais uma demonstração de que foi a Londres participar do velório da rainha elezabeth II para fazer campanha eleitoral, Jair Bolsonaro (PL) gravou um vídeo, na noite deste domingo (18), em frente a um posto de gasolina para comparar o preço da gasolina com o valor do combustível no Brasil.

“Estou aqui em Londres, Inglaterra. O preço da gasolina: 1.61 libras. Isso dá aproximadamente 9 reais e 70 centavos o litro. Ou seja, praticamente o dobro da média de muitos estados no Brasil. Então, a gasolina é uma realidade, uma das mais baratas do mundo. Um abraço a todos do Brasil. É o governo brasileiro trabalhando por você”, disse Bolsonaro.

O vídeo foi compartilhado por um ex-assessor de Bolsonaro e candidato a deputado federal.

Na Inglaterra, o salário mínimo para um profissional de até 22 anos que trabalha 40 horas por semana é de £1.468,80, ou R$ 2.812,63. Já os trabalhadores a partir de 23 anos recebem £1.520, ou R$ 3.119,81. No Brasil, o salário mínimo de 2022 é de R$ 1.212.

Ao chegar em Londres, Bolsonaro usou as dependências da embaixada brasileira para fazer comício. Em um discurso improvisado na sacada, ele voltou a atacar o PT e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera a disputa presidencial de acordo com as pesquisas de intenção de voto.

