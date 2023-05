Em lua de mel nas Maldivas, Nikolas não se controla e grita no meio do mar: 'Bolsonaro!' (vídeo)

Apoie o 247

247 - Nem mesmo durante sua lua de mel o deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) consegue esquecer de seu ídolo, Jair Bolsonaro. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, o parlamentar aparece no cristalino mar das ilhas Maldivas e grita fervorosamente 'Bolsonaro!'.

Nikolas, de 26 anos, se casou no domingo passado com a modelo capixaba Lívia Bergamim Orletti. A celebração luxuosa no interior do Espírito Santo contou com a presença de 350 convidados, entre familiares e amigos.

Nikolas não esconde sua idolatria a Bolsonaro. Sua paixão pelo ex-chefe de governo lhe rendeu o apelido de "chaveirinho".

O TikTok foi postado pelo jornalista Ricardo Noblat, em seu Twitter. Confira:

Vídeo: Nem em lua de mel, nas Maldivas, Nikolas Ferreira consegue esquecer Bolsonaro. pic.twitter.com/9kiLSKtbFH May 6, 2023

