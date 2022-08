Em manobra eleitoreira, Bolsonaro sanciona projeto que permite governo doar bens durante a campanha eleitoral

Apoie o 247

ICL

247 - Em uma nova manobra para turbinar sua campanha de reeleição, Jair Bolsonaro sancionou uma lei autorizando o governo federal a doar "bens, valores ou benefícios" durante a campanha eleitoral, desde que o "encargo" fique sob a responsabilidade de quem receber a doação, sejam entidades públicas ou privadas. A sanção da lei, válida apenas para 2022, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (5).

De acordo com o jornal O Globo, o trecho que trata das doações durante o período eleitoral foi incluído por parlamentares em um projeto que tratava da manutenção da verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), sem ligação com a legislação eleitoral.

A atual legislação sobre o tema pontua que "fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Especialistas e técnicos do Congresso ouvidos pela reportagem destacam que a amplitude da definição de "encargo" na lei que foi sancionada por Bolsonaro poderá ser utilizada para justificar a liberação de itens que vão desde a doação de tratores a cestas básicas, entre outros bens, durante as eleições.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com todas as pesquisas de intenção de voto, a corrida presidencial é liderada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro corre o risco de perder o pleito no primeiro turno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.