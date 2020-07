Em março, Bolsonaro afirmou que presos não deveriam ser soltos na pandemia: 'mais protegidos na cadeia'

Nesta quinta-feira, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro Fabrício Queiroz foi solto com base na resolução do CNJ, que relaxa medidas cautelares com base na pandemia de Covid-19. A soltura de Queiroz alivia a tensão no núcleo bolsonarista edit

247 - Nesta quinta-feira (9) o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha, concedeu o direito de prisão domiciliar ao ex-assessor de Flávio Bolsonaro Fabrício Queiroz com base na resolução do CNJ, que relaxa medidas cautelares com base na pandemia de Covid-19.

Em março, Jair Bolsonaro havia defendido que nenhum preso fosse libertado por conta da pandemia. "Eu, se depender de mim, não soltaria ninguém. Afinal de contas, [os presos] estão muito mais protegidos dentro da cadeia, porque nós proibimos as visitas íntimas, proibimos as visitas também nos presídios, de modo que estão bem protegidos lá dentro", disse Bolsonaro à RedeTV, criticando a recomendação do CNJ de transferir para o regime domiciliar os presos que são do grupo de risco.

A resolução criticada por Bolsonaro foi justamente a acionada pela defesa de Queiroz para libertá-lo. A decisão de Noronha, que vai contra o que disse Bolsonaro em março, beneficia o núcleo bolsonarista, na medida em que alivia as tensões.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.