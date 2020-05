Em meio à pandemia, Exército gasta R$ 3 milhões em evento com Bolsonaro

Gastos envolvem locação de pelo menos três camarotes, cada um com capacidade de 100 pessoas, filmagens feitas com drones, contratação de painéis de LED de alta definição e mobiliário decorativo, incluindo cadeiras coloniais modelo Luiz XV e tapetes persas edit

Revista Fórum - Em meio à pandemia de coronavírus, que já infectou mais de 116 mil pessoas no país e matou quase 8 mil, o Exército vai gastar cerca de R$ 3 milhões na montagem de uma estrutura para eventos em frente ao Quartel General, em Brasília.

Segundo o Exército, um dos eventos que deverá ocorrer no local é o Dia do Soldado, 25 de agosto, que deverá contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com a revista Veja, o gasto milionário do Exército prevê a locação de pelo menos três camarotes, cada um com capacidade de 100 pessoas. Além disso, a licitação também cita o investimento de quase R$ 300 mil apenas com filmagens feitas com drones.

