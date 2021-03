Em meio à pandemia, TST prevê gastar R$761 mil para coquetel com até 10.000 pessoas

247 - O Tribunal Superior do Trabalho (TST) anunciou nesta terça-feira (4) a contratação de serviço de coquetel volante e coffee break para a Corte, em meio ao caos da crise financeira e milhares de mortes em decorrência da pandemia. Segundo a coluna Radar, do portal Veja, pelas estimativas, o número total de coquetéis volantes poderá atender a até 10.000 pessoas e o número de coffee break chegaria a 18.500 pessoas. Os eventos irão custar aos cofres públicos 761.000 reais. O cardápio do coquetel inclui queijos briee gorgonzola, peito de peru com cereja, fricassé de frango e iscas de filé mignon ao molho gorgonzola.

No edital da licitação, o TST pede que sejam servidas alcoólicas do tipo vinho tinto seco e ainda escolhe as marcas: Concha y Toro, Morander, Santa Helena, Alta Vista e Argento. A lista inclui ainda os espumantes Chandon, Miolo, Salton ou alguma marca ‘superior’, como diz o edital.

