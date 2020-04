Em meio a paralisação de aulas e caos sanitário, Weintraub mantém as datas do Enem

O ministro da Educação Abraham Weintraub instala mais um nível de tensão no governo: vai manter as datas do Enem, mesmo diante de protestos. ELe disse: "isso que tem que paralisar tudo é bobagem. O Brasil não pode parar, não vai parar" edit

247 - O ministro da Educação, Abraham Weintraub, declarou que as datas do Enem não serão alteradas por conta da pandemia. Ele disse que o exame é uma competição e, por isso, ficou mais difícil para todo mundo.

Disse Weintraub: "isso que tem que paralisar tudo é bobagem. O Brasil não pode parar, não vai parar (...) Todo ano querem acabar com o Enem. Só que a argumentação deles é totalmente equivocada. Eles dizem: as pessoas não estão podendo se preparar. Mas está difícil para todo mundo. É uma competição. A gente vai selecionar as pessoas mais preparadas para serem os médicos daqui dez anos, os enfermeiros, os engenheiros, os contadores."

A matéria do jornal O Globo destaca mais um trecho da fala do ministro: "e o que eu quero é que, daqui dez anos, quando vier uma outra epidemia mundial lá da Ásia, a gente tenha os melhores médicos. Interromper o Enem e deixar só para 2021 seria matar uma geração (...) Aí você fala. "Não é justo? E quem não tem internet?" No passado, há três anos, dois anos, quem não tinha internet também tinha essa dificuldade de fazer o Enem. Não mudou nada. Mesmo porque a inscrição do Enem é feita através da internet."

