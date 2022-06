Em mensagem otimista, Lula diz que não se abateu com perseguição e renova a certeza de que vai recuperar o país

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, maior liderança popular do país, apontado em todas as pesquisas eleitorais como provável vencedor na disputa pelo Palácio do Planalto em 2022, enviou neste sábado pelo Twitter uma mensagem de otimismo ao povo brasileiro: "Sei que vamos recuperar esse país", escreveu

Em poucas linhas, Lula diz que os ataques mentirosos que sofreu não o abateram e reforçou a convicção de que a verdade venceria.

O petista também registrou que nunca ficou nervoso com o que estava acontecendo. E destaca o aprendizado que fez no cárcere de Curitiba. "Na prisão li muito, e aprendi a razão do que aconteceu no Brasil" .

Mesmo com tantos ataques mentirosos contra mim, sempre soube que a verdade ia vencer. Primeiro porque não me abati. Segundo porque não fiquei nervoso. E terceiro porque na prisão li muito, e aprendi a razão do que aconteceu no Brasil. E sei que vamos recuperar esse país. Bom dia! CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Lula (@LulaOficial) June 4, 2022

