Em nota, Conselho de Direitos Humanos contesta apoio de Bolsonaro a Trump

A subserviência de Jair Bolsonaro ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rendeu ao ocupante do Palácio do Planalto mais uma contrariedade. Seu apoio ao plano estadunidense para Israel e Palestina foi contestado pelo Consleho Nacional de Direitos Humanos edit

247 - O Conselho Nacional de Direitos Humanos é mais uma instituição que se soma às vozes de entidades democráticas e solidárias com os palestinos contra o plano pró-israelense do governo estadunidense.

A coluna do Estadão informa que na primeira reunião do ano, na semana passada, o colegiado aprovou texto que expressa preocupação com o conflito e a proposta, assinalando que o plano de Trump, ao contrário do afirmado na nota do Ministério das relações Exteriores, só favorece Israel em detrimento dos palestinos.

A nota mostra o caráter unilateral do plano de Trump, que não contempla igualmente aspirações de palestinos e israelenses.