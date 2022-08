Em nova ameaça golpista, Bolsonaro fala em usar as Forças Armadas para 'impor eleições transparentes'

"Estou fazendo a minha parte no tocante a isso, buscando impor via Forças Armadas, que foram convidadas, a nós termos eleições... É transparência", disse Jair Bolsonaro edit

247 - Jair Bolsonaro fez novas ameaças golpistas ao sistema eleitoral e ameaçou usar as Forças Armadas para “impor” o que considera eleições limpas no Brasil. Ele também atacou de forma velada os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Estou fazendo a minha parte no tocante a isso, buscando impor via Forças Armadas, que foram convidadas, a nós termos eleições... É transparência. Porque, se houver algo de errado, não é só para mim. Vai ser para deputado, senador, governador” disse Bolsonaro durante reunião com pastores da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, realizada nesta quinta-feira (4).

Bolsonaro aproveitou o encontro para criticar os ministros do STF. "E, quando se fala em pesquisa, tenho certeza de uma coisa: 3 do TSE acreditam piamente nas pesquisas do Datafolha. Não posso... Não quero alongar sobre isso", disse em referência velada aos ministros Luis Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes, alvos frequentes de ataques feitos por ele e seus apoiadores.

