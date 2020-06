Em novo manifesto, especialistas pedem saída de Weintraub do MEC

247 - Os rumores crescentes de que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, poderá deixar o cargo levou um grupo da sociedade civil a lançar um manifesto pedindo sua saída. Segundo reportagem da revista Exame, o manifesto #ForaWeintraub, elaborado por um grupo de dez especialistas, já está na fase de coleta de assinaturas.

O manifesto conta com a assinatura de jornalistas, como Marcelo Tas e Ana Paula Padrão, além de parlamentares como o senador Randolfe Rodrigues (Rede/AM) e os deputados federais Alessandro Molon (PSB/RJ), Tabata Amaral (PDT/SP) e Túlio Gadelha (PDT/PE).

“A educação brasileira precisa ir em frente e isso requer mudanças na alta gestão do MEC. Os problemas de Weintraub não são apenas retóricos e nem começaram agora. Precisamos de uma bússola, mas as ações da alta gestão do MEC desorientam”, diz um trecho do manifesto.

O documento destaca, ainda, a falta de liderança na pasta para tratar das questões do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), maior fonte de financiamento do sistema de educação básica e que vence este ano. Também são ressaltadas a baixa execução orçamentária pelo MEC, a contínua mudança em cargos estratégicos, os problemas relacionados ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a retomada das aulas após a pandemia da Covid-19.

