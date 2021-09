Em novo vídeo, Zé Trovão desafia Alexandre de Moraes a prendê-lo

Apoie o 247

247 - O caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, publicou um vídeo desafiando o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que expediu um mandado de prisão contra ele, a prendê-lo.

De acordo com a coluna da jornalista Malu Gaspar, de O Globo, o vídeo foi publicado na noite desta terça-feira em um canal da rede social Telegram. “Alexandre de Moraes, você pode até tentar me buscar, meu irmão, não adianta você me prender não, porque o Brasil ganhou, Alexandre de Moraes! Você perdeu, Alexandre de Moraes! Você não é mais nada! Esses ministros que acabaram com a nossa Justiça", diz o caminhoneiro que aparece enrolado em uma bandeira do Brasil.

O caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, mais conhecido como Zé Trovão, que está foragido, postou às 21h21m desta terça-feira em um canal do Telegram que leva seu nome um vídeo de quase dois minutos desafiando o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes a prendê-lo e diz que "O Brasil ganhou".

O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão de Zé Trovão na última sexta-feira (3), após a Procuradoria-Geral da República apontar a sua participação na organização e na convocação dos atos antidemocráticos marcados para esta terça-feira (7).

No sábado (4), ele já havia divulgado um vídeo em desafio a Moraes. "Eu vou te fazer um convite Alexandre de Moraes. Que tal você mesmo vir à Paulista no dia 7 de setembro e me prender? Estarei lá a sua disposição", disse na ocasião.

