Em outro podcast, Bolsonaro disse que 'meninas de 14 ou 15 anos, bonitinhas' chamaram sua 'atenção' (vídeo)

247 - A declaração de cunho pedófilo feita por Jair Bolsonaro (PL) de que havia ‘pintado um clima" com jovens de '14 e 15 anos', relatada por ele durante uma entrevista concedida a um um podcast na sexta-feira (14), já havia sido proferida por anteriormente, em setembro, durante uma transmissão ao vivo com influenciadores evangélicos. Na ocasião, Bolsonaro afirmou que as menores venezuelanas que se encontram no abrigo visitado por ele estavam ali “para fazer programa”.

Na entrevista, o atual ocupante do Palácio do Planalto afirmou que chegou a esta conclusão porque as jovens "todas muito bem arrumadas, estavam fazendo o cabelo". “Estavam se arrumando para quê? Alguém tem ideia? Quer que eu fale? Não vou falar", disse em seguida. Após um dos influenciadores dizer que elas estariam fazendo programas, Bolsonaro assentiu: “para fazer programa. Vocês acham que elas queriam fazer isso? Qual era a fonte de sobrevivência delas? Essa".

Uma das mulheres venezuelanas que estava presente no dia em que Bolsonaro visitou o local, porém, desmentiu a versão montada por ele. Segundo a mulher, sua filha e sobrinha estavam no local, onde acontecia uma ação social para refugiados venezuelanos no Distrito Federal .

"Não tem nada a ver com o que ele está falando agora", disse a mulher, que pediu para ter seu nome preservado por temer represálias.

A repercussão das declarações levaram Jair Bolsonaro a abrir uma live de emergência, na madrugada deste domingo (16), em uma tentativa de explicar as declarações. Na transmissão, gravada pouco após a meia noite, Bolsonaro acusou o PT e a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de deturpar a situação e de “ultrapassar todos os limites'', além de afirmar que não foi ao local escondido.

