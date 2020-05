Em palanque virtual do 1º de Maio, Lula e FHC defendem unidade e democracia

247 - Pela primeira vez, desde 1989, os ex-presidentes Lula e Fernando Henrique Cardoso participaram de um mesmo palanque – ainda que virtual. Em live promovida pelas centrais em celebração ao 1º de Maio, que reuniu sindicalistas, lideranças dos movimentos sociais, representantes de partidos políticos e artistas em defesa da democracia, Lula e FHC defenderam o diálogo em defesa do Estado Democrático de Direito.

Lula enfatizou que o ódio e a ignorância se alimentam um do outro e são o oposto do que está na alma brasileira. “É com esse espírito, com essa alegria, essa criatividade, que estamos todos lutando para sair das trevas”, frisou o ex-presidente.

Para FHC, a unidade é fundamental para enfrentar os desafio da pandemia e do desemprego. “Não é hora de nos desunirmos. É hora de nos juntarmos porque temos que construir um futuro. O futuro tem que ser construído a partir das condições do presente. São negativas, eu sei, mas são as que nós temos”, afirmou FHC.

E acrescentou: “Temos que manter a democracia, a liberdade. As tarefas são muitas, e só com união se consegue superá-las”, disse.

