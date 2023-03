Em Pernambuco, Lula reativa programa de alimentos e busca solução para piso da enfermagem

Apoie o 247

247 - Em Pernambuco, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou uma série de políticas públicas, com destaque para a reativação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

O presidente mencionou também a busca de solução para implementar o piso da enfermagem, objeto de pendência judicial.

Com investimento total de R$ 500 milhões, segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, o PAA – criado originalmente em 2003, como parte do Fome Zero – terá prioridade para mulheres, negros e indígenas. O programa consiste na compra de alimentos da agricultura familiar. “Vamos comprar a preço de mercado os alimentos dos agricultores familiares de todo o Brasil e ajudar a colocá-los na mesa dos brasileiros, garantindo renda a quem produz e uma alimentação de qualidade aos consumidores”, afirma o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto.

O presidente também falou sobre o piso salarial da enfermagem, cuja lei (14.434) foi aprovada no ano passado, mas foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal (STF). “Eu acho que eles (empresários do setor privado da saúde) podem pagar”, disse Lula. (Mas) o presidente da República não pode atropelar a decisão. Quem fazia isso era o boquirroto do Bolsonaro, que ficava xingando a Suprema Corte todo dia.” Segundo ele, o governo pagará um subsídio para as Santas Casas, onde estaria a real dificuldade de pagamento do piso. “A gente vai resolver esse problema.”

Por sua vez, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou com sua colega Cida Gonçalves (Mulheres) e com a primeira-dama, Janja Lula da Silva, uma estratégia de prevenção e eliminação do câncer do colo de útero. “Trabalho que será uma referência para todo o Brasil”, afirmou.

