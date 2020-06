Em plena pandemia do coronavírus, Brasil precisa enfrentar surto de sarampo, doença prevenível com vacina

247 - Enquanto enfrenta a pandemia do coronavírus, o Brasil também precisa lidar com um surto de sarampo (uma doença prevenível com vacina). De janeiro de 2020 até 23 de maio, o País registrou cerca de 3.629 casos confirmados da doença.

A maioria dos casos estão no Pará, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Isso ocorre pela queda da cobertura vacinal no País, segundo especialistas. Em 2019, nenhuma das vacinas dadas a crianças de até um ano de idade alcançou a meta e foram registrados 18 mil casos. As informações são do jornal O Globo.

Desde o golpe contra Dilma Rousseff, em 2016, o País não cumpre a meta de vacinação da tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola).

Para a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do governo federal de 2011 a 2019, Carla Domingues, “não existem dúvidas sobre a relação direta entre a queda da cobertura vacinal e o surto de sarampo”.

