Em Portugal, Lula diz que decidirá sobre futuro do GSI quando voltar ao Brasil e que criação de CPMI "é por conta do Congresso"

247 - Em viagem a Portugal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, neste sábado (22), que a criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para apurar os atos terroristas de 8 de janeiro “é por conta do Congresso Nacional”. Ainda segundo Lula, uma decisão sobre o que será feito do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) será tomada quando voltar ao Brasil.

“Vou decidir estas coisas do GSI, não decido essa questão. CPI é questão do Congresso Nacional. CPI é por conta do Congresso Nacional. Ele decide na hora que quiser decidir, faça na hora que quiser fazer. O presidente da República não vota no Congresso Nacional. Eu não voto no senado, não voto na Câmara. Os deputados decidem. O GSI, que é de minha responsabilidade, quando eu voltar vou tomar a decisão que achar mais importante para o Brasil”, disse Lula durante entrevista coletiva ao lado do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

