Em pronunciamento, ministro da Educação diz que retorno às aulas presenciais é uma "necessidade urgente"

247 - Em pronunciamento em rede nacional de televisão e rádio na noite desta terça-feira (20), o ministro da Educação, Milton Ribeiro, defendeu o retorno às aulas presenciais em todo o país.

"Quero neste momento conclamá-los ao retorno às aulas presenciais. O Brasil não pode continuar com as escolas fechadas gerando impacto negativo nestas e nas futuras gerações", afirmou.

Por lei, cabe aos estados e municípios decidirem sobre o retorno às aulas presenciais, respectivamente, na rede estadual e municipal de ensino.

A retomada da modalidade usual das aulas é, segundo Ribeiro, uma "necessidade urgente". "Estudos da Unesco, da Unicef e da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico apontam que o fechamento de escolas traz consequências devastadoras, como a perda de aprendizagem, do progresso do conhecimento, da qualificação para o trabalho e o aumento do abandono escolar. Sem falarmos das implicações emocionais".

