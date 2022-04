Em propaganda do PSDB, Aécio Neves dirá que foi vítima de “farsa”

Apoie o 247

Guilherme Amado, no Metrópoles - O deputado Aécio Neves afirmará nesta segunda-feira (4/4) na propaganda do PSDB mineiro que foi vítima de “farsa” e “injustiça”. O vídeo será veiculado a partir das 19h30 em todas as emissoras de rádio e TV de Minas Gerais, além das redes sociais do diretório tucano. A sigla fará as inserções gratuitas até o próximo dia 15.

“Apesar de toda a injustiça, nada vai apagar o legado deixado pelo PSDB”, afirma Aécio, completando: “A farsa foi desmascarada”. Pouco antes, a locutora diz que “alguns de nossos líderes foram injustamente acusados por fatos que jamais aconteceram”, enquanto Aécio é citado em recortes de jornal.

No mês passado, a Justiça Federal de São Paulo absolveu Aécio no caso em que ele é investigado por pedir R$ 2 milhões ao empresário Joesley Batista, um dos donos da JBS. O juiz Ali Mazloum não citou uma série de provas coletadas durante a investigação pela PGR, como a conversa captada entre Aécio e o empresário, onde Aécio pede os R$ 2 milhões.

Leia a reportagem completa no Metrópoles.

