Em quase um ano, Presidência gasta R$ 8 milhões em viagens para dentro e fora do País

247 - Em quase um ano do governo Jair Bolsonaro, a Presidência da República gastou R$ 8 milhões em viagens para dentro e para fora do País. Somente a última viagem internacional ao Sudoeste Asiático e ao Oriente Médio gerou uma despesa de R$ 1 milhão aos cofres públicos. Os dados foram publicados pelo jornal O Estado de S.Paulo.

A Secretaria de Administração, responsável pelos gastos de Bolsonaro e seus servidores no Palácio do Planalto, não divulga as notas fiscais que detalhariam como e de que maneira os valores foram gastos. O argumento é o de que as despesas devem ficar em sigilo por questões de segurança.

A última viagem internacional de Bolsonaro registrou sozinha o gasto mais elevado deste ano: R$ 1 milhão em 19 dias, ou R$ 53 mil por dia. A lista de países visitados inclui Japão, China, Emirados Árabes Unidos, Catar e Arábia Saudita.

A Secretaria de Administração informou que essa viagem teve uma "particularidade": alguns servidores foram deslocados pelos países em voos comerciais, "pois o quantitativo não era suportado nas aeronaves oficiais".

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República não repassou dados sobre o número de servidores que integraram a comitiva da viagem ao Sudoeste Asiático.