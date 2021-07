Em queda livre, Bolsonaro volta a ameaçar com golpe: "não sou Jairzinho paz e amor"

A apoiadores no Alvorada, Bolsonaro duvidou da credibilidade do sistema de votação e atacou o instituto Datafolha, que o aponta como o candidato mais rejeitado pelos brasileiros edit

247 - Em queda livre nas pesquisas eleitorais, Jair Bolsonaro, o candidato mais rejeitado pelos brasileiros, voltou a flertar com um golpe. A apoiadores no Alvorada, ele duvidou novamente da credibilidade do sistema de votação e ameaçou: "não sou Jairzinho paz e amor".

"Nós todos queremos eleições limpas e transparentes. Porque se não for assim, não é eleição, isso é fraude. Vamos fazer de tudo para que tenhamos eleições limpas e transparentes, para o bem do Brasil. Se não for assim, é sinal de que já está escolhido quem vai nos comandar. E as pessoas que chegam na fraude não tem compromisso com vocês. Não sou Jairzinho paz e amor", disse.

Bolsonaro atacou ainda o instituto Datafolha, cuja pesquisa mais recente aponta para uma vitória folgada do ex-presidente Lula em 2022: "Se a gente confiar no Datafolha, a gente nem vai votar. (Lula) Já está eleito, mesmo. O Datafolha disse em 2018 que eu perderia para todo mundo, até para o Cabo Daciolo".

Apesar das críticas, em 2018, na véspera do segundo turno, o Datafolha estimou corretamente que Bolsonaro teria 55% dos votos válidos. (Com informações do Globo).

