Bolsonaro cai e deve perder liderança digital para Lula

Levantamento da FGV aponta que o ex-presidente já está empatado tecnicamente com Jair Bolsonaro no engajamento de postagens no Twitter edit

Apoie o 247

ICL

247 - Um estudo elaborado pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getulio Vargas (FGV) apontou que Jair Bolsonaro (PL) vem perdendo espaço em todas as plataformas das redes sociais. Bolsonaro, que segundo todas as pesquisas de intenção de voto já está bem atrás de Luiz Inácio Lula da Silva, aparece tecnicamente empatado com o ex-presidente no Twitter. Segundo a FGV, a subida de Lula está ligada aos posts sobre sua viagem à Europa e a entrevista concedida ao podcast Podpah. De acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, esta é a primeira vez que Bolsonaro tem a sua liderança nas redes ameaçada.

No YouTube, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) também registra um número de engajamentos em postagens bastante próximo do registrado pelo ocupante do Palácio do Planalto. O ex-juiz Sergio Moro (Podemos), condenado por parcialidade nos processos contra Lula, aparece como o terceiro candidato que mais registrou interações no Twitter e no Instagram. Janones obteve seu melhor desempenho no Facebook, onde é o terceiro colocado em interações. Já Marina Silva e João e engajamento Doria apresentam baixa interação em todas as redes.

Ao todo, a FGV analisou 82,2 milhões de interações nos perfis oficiais de Bolsonaro, Lula, Ciro, Marina Silva (Rede), João Doria (PSDB) e André Janones (Avante) por meio de postagens realizadas entre os dias 1 de novembro e 19 de dezembro.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE