Em rápido encontro com Fachin e Moraes, Bolsonaro pede "diálogo mais habitual" e militares garantem eleições seguras

Apoie o 247

ICL

247 - A reunião entre Jair Bolsonaro (PL) e os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin e Alexandre de Moraes durou somente cerca de 15 minutos, de acordo com Bela Megale, do jornal O Globo.

Os ministros foram até Bolsonaro para entregar a ele um convite para a cerimônia de posse da nova presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que ocorrerá no próximo dia 28.

No encontro, "amistoso", Bolsonaro afirmou a Moraes ser importante um "diálogo mais habitual" entre eles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Integrantes do STF viram a reunião como protocolar, mas membros do governo disseram que foi também um "gesto de distensionamento" na relação com o TSE: "muito positivo".

Participaram da entrega do convite o ministro da Defesa, o general Walter Braga Neto, e os três comandantes das Forças Armadas. Eles disseram a Fachin e Moraes que estão à disposição para garantir que as eleições de 2022 transcorram em segurança. Os militares estavam no local porque tiveram uma agenda com Bolsonaro antes de os ministros chegarem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também estavam presentes o advogado-geral da União, Bruno Bianco, e o Secretário Nacional de Justiça, Vicente Santini.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE