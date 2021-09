Em reação à radicalização de Bolsonaro, cresce debate sobre impeachment e Congresso deve devolver MP das fake news

Apoie o 247

247 - As ameaças de Jair Bolsonaro ao STF (Supremo Tribunal Federal) nos atos de 7 de Setembro devem aumentar a reação ao governo no Congresso.

A ofensiva bolsonarista contra a democracia torna ainda mais difícil a relação do chefe do Executivo com o Legislativo.

Uma primeira resposta pode vir nos próximos dias, com a decisão do presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), de devolver a MP (medida provisória) que limita a remoção de conteúdo publicado em redes sociais.

Na noite desta terça-feira (7), Pacheco anunciou o cancelamento de sessões do Senado previstas para esta quarta (8) e quinta (9). Aliados afirmam que a decisão seria o primeiro reflexo das ameaças de Bolsonaro, informa reportagem da Folha de S.Paulo.

Os ataques de Jair Bolsonaro à democracia nas manifestações do 7 de Setembro também tiveram como efeito colateral um aquecimento das discussões de impeachment nos partidos de centro. PSD, PSDB e o Solidariedade estão debatendo o tema e cresce no MDB a pressão interna para que o partido apoie a abertura do processo de impeachment.

