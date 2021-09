Em recado às polícias, MPF diz que categoria deve obedecer à Constituição e a lei

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A Câmara de Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional do Ministério Público Federal enviou um recado aos policiais e agentes de segurança pública que pretendem participar dos atos bolsonaristas e das manifestações contra o governo marcados para esta terça-feira (7). Na mensagem, de acordo com o jornal Valor Econômico, o órgão disse que essas categorias devem manter obediência à Constituição, à lei e ao estado democrático de direito e que eventuais ilegalidades serão investigadas e punidas.

No texto, o MPF destaca esperar que “os integrantes dos órgãos de segurança pública elencados no artigo 144 da Constituição Federal mantenham a plena obediência à Carta Magna, às leis e ao regime democrático” e que “a defesa da liberdade de expressão e a convicção de que eventuais abusos e violações à ordem democrática serão rigorosamente investigados e punidos pelos órgãos de controle com atribuição para o exercício de tais competências”.

Nesta segunda-feira (6), Jair Bolsonaro usou as redes sociais para conclamar seus apoiadores, incluindo servidores públicos, a participarem dos atos que deverão ter o Judiciário e o Congresso como alvos principais. No Distrito Federal, onde Bolsonaro deverá participar do ato, a mobilização do aparato de segurança poderá envolver até 10 mil agentes com o objetivo de evitar confrontos entre bolsonaristas e opositores. A presença do ex-capitão também é aguardada em São Paulo.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE