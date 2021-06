Em resposta a Alberto Fernández, Bolsonaro posta foto com indígenas e diz “selva”

247 - Jair Bolsonaro foi às redes sociais para ironizar o presidente da Argentina, Alberto Fernández, que disse nesta quarta-feira (9) que os brasileiros vieram da selva, enquanto os argentinos chegaram de barco da Europa. Em foto ao lado de indígenas, Bolsonaro escreveu apenas: "selva".

Confira:

Leia também reportagem da Sputnik Brasil sobre o assunto:

Horas após a declaração polêmica, o presidente argentino pediu desculpas em sua conta oficial no Twitter: "Eu não queria ofender ninguém", lê-se na publicação.

O presidente argentino Alberto Fernández proferiu uma frase polêmica nesta quarta-feira (9) ao tentar explicar os laços históricos que unem o país à Europa durante uma visita oficial de seu homólogo espanhol Pedro Sánchez.

"Os mexicanos vieram dos índios, os brasileiros vieram da selva, mas nós argentinos viemos dos navios. E eram navios que vieram da Europa", disse Fernández, referindo-se aos muitos migrantes europeus que chegaram à Argentina.

As declarações foram realizadas durante evento em Buenos Aires com Sánchez, que seguia atentamente as palavras de Fernández. Segundo a agência Reuters, Fernández teria tirado a frase de uma canção do músico local Lito Nebbia, de quem o presidente se declarou admirador em mais de uma ocasião.

Horas após a afirmação, Fernández pediu desculpas em sua conta oficial no Twitter.

Eu não queria ofender ninguém, em qualquer caso, quem se sentiu ofendido ou invisível, aqui estão minhas desculpas

Na reunião presidencial, Sánchez expressou o apoio da Espanha às negociações que atualmente a Argentina mantém com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Clube de Paris para renegociar uma dívida multimilionária.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.