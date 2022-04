Em resposta à CPI do MEC, bolsonaristas articulam CPI do Fies para atacar e Lula e Dilma

Apoie o 247

247 - Acuado pelas denúncias de corrupção no Ministério da Educação (MEC) que podem resultar na abertura de uma CPI para investigar as irregularidades, senadores da base governista trabalham nos bastidores para ampliar o escopo das apurações, caso o colegiado seja instaurado. De acordo com a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, o objetivo é apurar supostas irregularidades no Fies entre 2006 e 2018, que abrangeria as gestões do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da presidente deposta Dilma Rousseff e de Michel Temer.

Ainda segundo a reportagem, o recolhimento das assinaturas está sendo feito pelos senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Carlos Portinho (PL-RJ). “Solicitamos o apoiamento ao requerimento para a constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito apurar eventual irregularidade e crimes na condução de obras de edificações, bem como, responsabilidade de agentes e ex-agentes públicos relativamente às ações e omissões que resultaram na existência de obras públicas iniciadas e não-concluídas, no período de 2006 até o ano de 2018, e, ainda, possíveis irregularidades no Programa de Financiamento Estudantil – Fies, no mesmo período”, diz o requerimento apresentado por Portinho, de acordo com o colunista.

