Em retaliação à posição do Brasil sobre Ucrânia, Alemanha embarga exportação de blindados brasileiros

Sputnik Brasil - O órgão Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Escritório Federal de Assuntos Econômicos e Controle de Exportação na tradução, confirmou, segundo a revista Veja, o embargo à exportação de 28 veículos blindados Guarani do Brasil para as Filipinas. Brasil também estava prestes a vender 156 unidades para Argentina.

Segundo fonte do Ministério da Defesa do Brasil ouvida pela mídia, a ação foi uma espécie de "toma lá da cá", após o posicionamento tanto do governo anterior quanto do governo vigente de não fornecer ajuda militar para Ucrânia, mesmo após a visita do chanceler alemão, Olaf Scholz, esse mês a Brasília para tentar mediar o assunto.

Cinco das 28 unidades destinadas à exportação já estão no pátio da empresa aguardando o comprador, relata a mídia.

Em 7 de fevereiro de 2021, a Elbit Systems anunciou um contrato avaliado em aproximadamente US$ 46 milhões (R$ 236 milhões), para fornecer VBTP 6X6 Guarani para o Exército das Filipinas, anunciado como um "Exército de um país da Ásia-Pacífico", para serem entregues em até três anos. A operação comercial com Manila foi feita por meio do governo de Israel.

De acordo com o Tecnologia e Defesa, as negociações com o país asiático iniciaram em 2017 e naquela época, não foi anunciado a quantidade de veículos a serem entregues nesse contrato, porém, o interesse, em um primeiro momento, era de 114 Guaranis para serem adquiridos em três etapas.

