Arruaceiros bolsonaristas dizem que só liberam estradas se pauta contra o STF avançar

247 - Após reunião com Jair Bolsonaro e o ministro Tarcísio de Freitas (Infraestrutura), caminhoneiros prometeram não desmobilizar a greve da categoria enquanto não for agendada uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tratar da pauta anti-STF.

Francisco Dalmora Burgardt, o 'Chicão Caminhoneiro', não deu detalhes se a intenção é pedir o impeachment de algum ministro da Corte. Ele afirmou que as reivindicações ainda estão sendo preparadas.

“Permanecemos no aguardo de ser recebido pelo mesmo [Rodrigo Pacheco] e talvez exista alguma questão com relação a quanto tempo vai durar. Eu já antecipo para os senhores: estamos aguardando ser recebidos pelo senador Rodrigo Pacheco. Até que isso seja realizado, nós estamos mobilizados em todo o Brasil", disse Burgardt.

"Bolsonaro não nos pediu nada. Como nós estamos mobilizados aqui, aproveitamos a oportunidade para estar com o presidente, que, diga-se de passagem, foi muito cordial", completou. (Com informações da Folha de S.Paulo).

