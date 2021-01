Em reunião com deputados do PT, Baleia Rossi reitera compromisso de analisar impeachment de Bolsonaro

O candidato do MDB reafirmou a promessa de respeitar a regra de proporcionalidade na distribuição de cargos da Mesa Diretora, o que garante espaço privilegiado ao PT edit

247 - O deputado Baleia Rossi (MDB-SP), candidato à presidência da Câmara, se reuniu nesta segunda-feira (25) com deputados federais do PT de São Paulo e reafirmou seu compromisso em analisar algum dos 61 pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro protocolados na Casa.

Segundo o jornal O Globo, a promessa frustrou parte dos presentes, que esperavam um compromisso público com a abertura, e não análise, do processo de impeachment. A bancada de oito parlamentares petistas de São Paulo declarou apoio a Baleia Rossi, apesar de seu partido ter protagonizado o golpe de 2016 contra a presidente Dilma Rousseff.

O candidato do MDB reafirmou a promessa de respeitar a regra de proporcionalidade na distribuição de cargos da Mesa Diretora, o que garante espaço privilegiado ao PT.

Baleia Rossi disputará o comando da Câmara com o deputado Arthur Lira (PP-AL), apoiado pelo Centrão e por Jair Bolsonaro. A eleição acontecerá no dia 1º de fevereiro, mesma data da eleição da presidência do Senado.

