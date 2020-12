Em reunião com Pazuello, governadores reclamam de "arrogância" de Doria ao anunciar vacinação

Governadores como Ronaldo Caiado (DEM), de Goiás, Camilo Santana (PT), do Ceará, e até o tucano Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, demonstraram insatisfação com a atuação de João Doria sobre o uso da vacina chinesa CoronaVac, produzida em parceria com o Instituto Butantan edit

247 - Governadores criticaram nesta terça-feira (8) o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), em reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Doria anunciou na segunda-feira (7) um plano estadual de vacinação contra a Covid-19 para SP com base na vacina chinesa CoronaVac, o que foi visto pelos colegas como um gesto de "arrogância" do tucano.

De acordo com a Folha de S. Paulo, Caiado disse que “o Ministério da Saúde não pode abrir espaço para nenhum estado querer se arvorar na frente de outro”, mostrando-se preocupado principalmente com o "constrangimento" que Doria causa a outros governadores ao apresentar um plano já com data de início para a vacinação da população de SP contra a Covid-19.

“Não posso admitir que um prefeito do meu estado tenha sido convidado para se cadastrar no governo de São Paulo para receber a vacina. Como pode São Paulo dizer que em 25 de janeiro inicia a vacinação e que quem for para São Paulo vai ser vacinado? Isso é um constrangimento a nós, governadores. Nós por acaso somos incompetentes? Essa situação é prerrogativa do Ministério da Saúde”, falou.

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), também demonstraram insatisfação em relação a Doria.

Caiado: Plano de imunização é responsabilidade federal, não de governadores pic.twitter.com/1rbeEER6yB December 8, 2020

O conhecimento liberta. Saiba mais