Em sessão do STF, Cármen Lúcia denuncia: "as mulheres indígenas são massacradas"

Ela criticou a "violência e barbárie" que os índios brasileiros sofrem há 500 anos, e também os feminicídios e a "crueldade letal" contra as mulheres edit

Apoie o 247

ICL

247 - Na abertura da sessão desta quinta-feira (28) no plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), a ministra Cármen Lúcia disse que as mulheres indígenas estão sendo massacradas, e que a sociedade e o Estado não estão tomando medidas eficientes para evitar que isso ocorra.

A ministra comentou a morte de uma adolescente ianomâmi, de 12 anos, após ser estuprada por garimpeiros na comunidade Aracaçá, em Roraima, e cobrou o esclarecimento desse e de outros casos de violência.

"As mulheres indígenas são massacradas sem que a sociedade e o Estado tomem as providências eficientes para que se chegue à era dos direitos humanos para todos, não como privilégio de parte da sociedade. Não é mais pensável qualquer espécie de parcimônia, tolerância, atraso ou omissão à prática de crimes tão cruéis e gravíssimos", disse a ministra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cármen Lúcia acentuou que não é possível se calar ou se omitir diante do "descalabro de desumanidades criminosamente impostas às mulheres brasileiras, dentre as quais mais ainda as indígenas, que estão sendo mortas pela ferocidade desumana e incontida de alguns".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE