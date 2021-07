Em seu novo crime na live, Bolsonaro usou vídeo de astrólogo que diz fazer acupuntura em árvores

247 – "Jair Bolsonaro citou na live desta quinta-feira (29) vídeo de denúncias sobre suposta fraude na eleição de 2014 protagonizado por Alexandre Chut, astrólogo que já disse fazer acupuntura em árvores.Chut, que se apresenta como acupunturista, psicólogo e ambientalista, aparece em vídeo de 2018 de Naomi Yamaguchi, suplente de deputada federal e irmã de Nise Yamaguchi, médica defensora da cloroquina. Embora faça denúncia sobre contagem de votos nas eleições no vídeo, Chut se dedica a atividades pouco relacionadas com a ciência política ou a estatística", informa a jornalista Patrícia Campos Mello, em reportagem publicada na Folha de S. Paulo.

"Ele ganhou notoriedade em 2012 ao declarar que fazia acupuntura em árvores—espetava pregos (em vez de agulhas) nas junções dos troncos com os galhos", relembra a jornalista. O nome do vídeo com a participação de Chut é "Prova das fraudes nas urnas! Exclusivo e Urgente", e foi postado em 2018 na página de Naomi Yamaguchi, então eleita como suplente no cargo de deputada federal pelo PSL, partido pelo qual Bolsonaro concorria à Presidência.

