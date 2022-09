Em tom de ameaça, Bolsonaro fala em colocar "ponto final" no que chama de abusos do Judiciário

Apoie o 247

247 - Estagnado nas pesquisas de intenção de voto, Jair Bolsonaro fez uma ameaça velada ao Supremo Tribunal Federal (STF) ao afirmar, nesta sexta-feira (23) ser preciso colocar um “ponto final” no que ele qualifica como “abuso” do Poder Judiciário.

"O Brasil é um país livre. Vocês sabem que vocês estão tendo cada dia mais a sua liberdade ameaçada por outro poder, que não é o Poder Executivo. E nós sabemos que devemos botar um ponto final nesse abuso que existe por parte de outro Poder", disse o atual ocupante do Palácio do Planalto, durante um comício em Divinópolis (MG), de acordo com a Folha de S. Paulo.

Bolsonaro também utilizou o ato de campanha para questionar as pesquisas eleitorais que apontam que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa presidencial podendo até mesmo ser eleito no primeiro turno, que será realizado em nove dias. Para ele, os seus apoiadores são “maioria” no país.

"Nós somos a maioria. Nós venceremos no primeiro turno. Não existe eleição sem povo nas ruas. A gente não vê nenhum dos outros candidatos fazer um comício sequer que se aproxime a 10% do povo que tem aqui", afirmou o mandatário, segundo o G1.

A última pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira (22), mostra que Lula ampliou sua vantagem para 14 pontos sobre Bolsonaro, alcançando 47% da preferência do eleitorado. Ainda conforme o levantamento, Bolsonaro (PL) tem 33% das intenções de votos. Ciro Gomes (PDT), 7%; e Simone Tebet (MDB), 5%.

Nos votos válidos, Lula saiu de 48% para 50%, o que indica uma chance de que ele seja eleito no primeiro turno.

