Em um ano à frente da PGR, Aras moveu apenas uma ação contra Bolsonaro

Por Julinho Bettencourt, na Revista Fórum - Indicado fora da lista tríplice eleita pelos integrantes do MPF (Ministério Público Federal, o procurador-geral da República, Augusto Aras, não decepcionou o governo do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido-RJ).

Em um ano completado neste sábado (26) à frente da PGR (Procuradoria-Geral da República), Aras moveu apenas uma ação constitucional contra Bolsonaro.

Foi quando o Executivo editou a medida provisória que instituiu o contrato de trabalho Verde e Amarelo e a PGR pediu a invalidação de dois trechos do texto assinado por Bolsonaro.

Por outro lado, entre manifestações encaminhadas ao STF e medidas adotadas pela própria PGR, a Procuradoria se alinhou ao governo em mais de 30 vezes.

