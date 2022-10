Em vídeo gravado ao lado de Jefferson, aliado diz que ele aguarda ministro da Justiça para se entregar

De accordo com a jornalista Daniela Lima, aliado fez o vídeo ao lado de Roberto Jefferson sentado com uma metralhadora edit

247 - "Um aliado de Roberto Jefferson (PTB) disparou um vídeo no qual afirma que o ex-deputado aguarda a chegada do ministro da Justiça, Anderson Torres, para “sair em segurança do local”, afirma a jornalista Daniela Lima, da CNN Brasil.

Segundo ela, esse aliado fez um vídeo com Jefferson sentado em casa em que afirma que ele tem uma metralhadora, “mas que não deu tiro”.

"O aliado ainda confirma que Jefferson arremessou uma granada na direção da Polícia Federal, mas tenta minimizar o gesto, falando que apenas “um fiapo” da granada atingiu os agentes", destaca Daniela Lima.

Uma policial federal está ferida, inconsciente, mas com sinais vitais, segundo fontes da corporação.

