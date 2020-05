Em videoconferência com empresários, Bolsonaro interrompe por causa de participante pelado (áudio)

247 - A videoconferência de Jair Bolsonaro com empresários, organizada pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, teve um fato no mínimo "inusitado" nesta quinta-feira (14). Um dos participantes apareceu pelado no momento do encontro.

Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, foram surpreendidos com imagens de um homem nu durante uma videoconferência. Segundo a colunista do portal Uol, Carla Araújo, Bosloanro chegou a pedir a Skaf que interrompesse a teleconferência.

“Ô Paulo [Skaf], tem um colega aí no último quadrinho que tá… saiu fora, tá ok”, disse Bolsonaro.





“Tem um cara tomando banho aí, peladão. Tem um peladão aí, fazendo isolamento peladão em casa e tal, beleza [risos]”, emendou Guedes.

“Me perdoem aí, viu?”, emendeou o presidente da Fiesp, Paulo Skaf. Bolsonaro emendou: “Infelizmente nós vimos [gargalhadas]. Era um quadro sinuoso, mas nós vimos, infelizmente”, completou.

