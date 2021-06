Em visita a estaleiro, Lula condena sucateamento da Petrobras: "Quem perde é o povo trabalhador"

O petista atribuiu a dificuldade nas operações do setor petroleiro à Operação Lava Jato e ao governo Bolsonaro e seus apoiadores do grande capital edit

247 - Em visita a um estaleiro no Rio de Janeiro, o ex-presidente Lula conversou com trabalhadores do local, que relataram o sucateamento de unidades e a dificuldade nas operações desde a Operação Lava Jato.

Lula atribuiu a situação ao governo Bolsonaro e seus apoiadores do grande capital. "[Os trabalhadores] construíram. O governo incentivou, mas vocês construíram. Quem perde é o povo trabalhador. Ou a gente reage e defende o país, que não é de Bolsonaro, banqueiro, fazendeiro. Está na hora de a gente dizer: deixem alguém governar esse país com competência. Americanos nunca aceitaram a ideia de partilha, de fundo social. Um outro Brasil é possível", disse o petista.

Lula reforçou que a Petrobras possui um papel importante além da produção de petróleo: "A Petrobrás não é apenas uma empresa de petróleo. É importante para o desenvolvimento nacional. Ela investe muito em pesquisa e pode ajudar outras indústrias, como a de óleo e gás e a indústria naval".

"O país só será rico quando o povo tiver dinheiro, não é quando o empresário tiver dinheiro... Aí a gente consegue gerando emprego, salário", completou o petista.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.