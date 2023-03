Embaixada saudita é oficiada pelo governo Lula a se manifestar sobre caso das joias

Apoie o 247

247 - A Embaixada saudita foi oficiada pelo governo brasileiro para que esclareça o caso das joias milionárias "dadas" a Jair e Michelle Bolsonaro e que foram retidas na Receita Federal após membros da antiga administração tentarem entrar com as peças sem declará-las. O documento é de autoria da deputada federal Luciene Cavalcante (Psol-SP).

Segundo informações da coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo, a deputada questiona se as joias foram oferecidas pela Arábia Saudita ao casal Bolsonaro ou se eram um presente destinado ao governo brasileiro.

"Caso tenham sido um presente pessoal para a ex-primeira dama, esta incorreu na tentativa do crime de descaminho ao não declarar os bens quando da entrada no país para furtar-se do pagamento de tributos, além de advocacia administrativa e tráfico de influência", afirma a parlamentar em ofício.

"Caso tenha sido um presente para o governo brasileiro, estes incorreram no crime de peculato quando da apropriação de bem público", diz ainda, destacando à representação diplomática que a elucidação do caso é de suma importância para a sociedade brasileira e para as investigações em curso.

Um oficial da Embaixada saudita disse ao Estadão que a representação aguarda um posicionamento de Riade sobre o caso para se manifestar.

A deputada também pede à Controladoria-Geral da União que sejam tornadas públicas as agendas oficiais de Bolsonaro no país árabe e o conteúdo das reuniões que resultaram na entrega das joias.

