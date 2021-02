Embaixador chama Bolsonaro de “monstro” que devasta a nação e assassina brasileiros

247 - O embaixador Paulo Roberto de Almeida, de 71 anos, chamou Jair Bolsonaro de "monstro" por causa do mau gerenciamento da pandemia do coronavírus e do negacionismo do governo.

"Não há mais nada a dizer sobre o estado de sanidade mental do MONSTRO que se disfarça de presidente para devastar a nação e assassinar brasileiros. Mas, e o estado de sanidade mental dos que o cercam? Vão continuar participando do GENOCÍDIO? Vão continuar servindo a um PSICOPATA?", escreveu o diplomata.

Em março de 2019, Almeida foi demitido do cargo de diretor do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais (IPRI) e foi para a Divisão de Comunicações e Arquivo, onde são exercidas funções de caráter burocrático.

