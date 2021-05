Embaixador da China diz a governadores que cinco vacinas chinesas poderão ser disponibilizadas ao Brasil

Yang Wanming se reuniu virtualmente com governadores na quinta-feira e assegurou que a China poderá fornecer cinco vacinas ao Brasil edit

247 - O embaixador da China, Yang Wanming, disse aos governadores durante reunião por videoconferência nesta quinta-feira (20), que cinco vacinas chinesas poderão ser disponibilizadas para o Brasil no médio prazo.

Além da Coronavac, que já está sendo aplicada, e dos imunizantes dos laboratórios Sinopharm, de uso já autorizado pela Anvisa, e do Cansino, ainda em análise, outras duas vacinas estão em fase de testes na China. E poderão, no futuro, ser aplicadas no Brasil, informa Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

Yang Wanming afirmou também que não compreende a razão de tantos ataques do governo Bolsonaro a seu país, já que a China está colaborando com o Brasil.





