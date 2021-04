Embaixador da China se reúne com Queiroga e garante suprimento de insumos para produção de vacinas

247 - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou nesta segunda-feira (5) de reunião com o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming.

O encontro, feito por videoconferência, pode representar o início de uma mudança na relação do governo de Jair Bolsonaro com o principal parceiro comercial do Brasil.

Pelo Twitter, o embaixador Wanming disse que os dois trataram sobre parcerias para o combate à pandemia do novo coronavírus, que já matou 331 mil pessoas no Brasil, e especialmente para a produção da vacina.

"O nosso compromisso é continuar o suprimento dos insumos ao Brasil para garantir a sua produção de vacinas conforme o cronograma", disse o embaixador.

A relação entre os dois países está mais próxima nos últimos meses, mas já enfrentou momentos de dificuldade durante a pandemia, após Jair Bolsonaro, seu ex-chanceler, Ernesto Araújo, e seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, dispararem uma série de ofensas ao governo chinês. O país asiático é um dos maiores produtores de vacinas contra a Covid-19.

Hj, tive uma videoconferência com Min. @mqueiroga2, do @minsaude, conversamos sobre o combate à pandemia com união e sobretudo, a parceria de vacinas. O nosso compromisso é continuar o suprimento dos insumos ao Brasil para garantir a sua produção de vacinas conforme o cronograma. pic.twitter.com/ZrHwKwCdK0 — Yang Wanming (@WanmingYang) April 5, 2021





