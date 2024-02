Embaixador de Israel decide não comparecer ao ato de Bolsonaro na Paulista

Apoie o 247

247 - A embaixada israelense no Brasil informou nesta quarta-feira (21) que o embaixador Daniel Zonshine não comparecerá ao ato de Jair Bolsonaro convocado para o dia 25 de fevereiro na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

“A Embaixada de Israel no Brasil esclarece que o embaixador não participará dos eventos em São Paulo no dia 25/02, nem qualquer outro representante diplomático israelense. Respeitamos a liberdade de expressão no Brasil e preferimos ficar fora do debate político interno”, disse a embaixada, conforme citado pela revista Veja.

Zonshine foi convidado por bolsonaristas para participar do ato. O objetivo deles é amplificar a tensão diplomática entre Brasil e Israel, após o regime de Tel Aviv se enfurecer com as críticas contundentes do presidente Lula à guerra genocida na Faixa de Gaza.

