Embaixador torturado e assassinado pela ditadura militar será homenageado pelo Instituto Rio Branco

Academia de formação de diplomatas do Itamaraty escolhe embaixador morto pela ditadura militar como homenageado edit

247 - A atual turma do Instituto Rio Branco, a escola de formação de diplomatas do Itamaraty, decidiu honrar o embaixador José Jobim (1909-1979) como homenageado do grupo, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Em 2018, o Estado brasileiro reconheceu que Jobim foi morto pela ditadura militar após ter afirmado que denunciaria casos de superfaturamento na construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu.

O diplomata José Jobim foi sequestrado, torturado e morto pela ditadura militar.

