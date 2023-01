Embaixadora dos EUA no Brasil é Democrata histórica

Apoie o 247

ICL

247 — A nova embaixadora norte-americana no Brasil, Elizabeth Frawley Bagley, trabalhou com os ex-presidentes Bill Clinton e Barack Obama, além do atual presidente Joe Biden —- todos do Partido Democrata. Ela viúva de um dos donos da Phillip Morris e financiadora histórica dos democratas.

De acordo com a embaixadora, ela vem para apoiar e defender a democracia e o Estado de direito, saúde para todos, defesa das populações indígenas e do meio ambiente e promover a igualdade racial. Além disso, ela afirmou que vai trabalhar com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para defender a Amazônia e combater o desmatamento.

Elizabeth Baglely é fornada em direito pela Universidade de Georgetown e é da ala progressista dos Democratas. Ela desembarca em Brasília nesta terça-feira, 31.

