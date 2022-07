Embaixadores da China e Argentina não foram convidados para reunião em que Bolsonaro questionará sistema eleitoral do Brasil

Apoie o 247

247 - O governo Jair Bolsonaro (PL) não enviou convites para as embaixadas da China e da Argentina para que os representantes das delegações diplomáticas participem da reunião, marcada para a tarde desta segunda-feira (18), convocada pelo atual ocupante do Palácio do Planalto para questionar o sistema eleitoral brasileiro. A China e a Argentina são países considerados estratégicos para a economia e para as relações internacionais do Brasil.

De acordo com o jornal O Globo, a reunião deverá contar com 30 ou 40 altos funcionários de governos estrangeiros. O número fica abaixo da expectativa do Planalto, que era de reunir cerca de 50 embaixadores. Ainda segundo a reportagem, outras representações, além da China e da Argentina, também não foram convidadas. Os critérios seriam o “bom senso” e o interesse em torno das eleições no Brasil.

>>> Embaixadores são alertados por seus países a não embarcar nos ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas

Outros embaixadores, porém, já adiantaram que não irão comparecer ao evento, incluindo do Reino Unido e da Alemanha, Melanie Hopkins e Heiko Thoms, respectivamente. Os representantes de Portugal, (Luís Faro Ramos), da Rússia (Alexey Labetskiy), da França (Brigitte Collet), do Uruguai (Guillermo Valles Galmés) e do Japão (Teiji Hayashi), também não estarão presentes.

