Embraer e Saab assinam parceria para oferecer cargueiro KC-390 à Força Aérea da Suécia

Sputnik Brasil - A Saab e a Embraer, que já têm uma grande parceria na fabricação do caça Gripen, assinaram um memorando de entendimento para expandir cooperação e buscar novos negócios. O anúncio foi feito durante a LAAD, Feira de Defesa e Segurança da América Latina.

Uma das novas investidas na mira das empresas é oferecer o avião de transporte e reabastecimento aéreo KC-390 Millennium, da Embraer, para a Força Aérea da Suécia, de acordo com o jornal O Globo. Outra alternativa é integrar os equipamentos e sistema da Saab no KC-390.

O modelo já tem como clientes países como Portugal, Hungria e Países Baixos.

"Nossas empresas têm trabalhado juntas para oferecer ao Brasil uma capacidade excepcional que vai durar décadas. Este memorando é um passo para o crescimento dessa cooperação em novas áreas", disse o CEO da Saab, Micael Johansson.

As duas empresas também vão buscar juntas potenciais clientes para o Gripen na América Latina. Colômbia e o Peru já mostraram interesse e o Brasil poderá funcionar como "hub" de fornecimento das aeronaves aos dois países, relata a mídia.

No Brasil, dentro do acordo de transferência de tecnologia assinado com a compra dos 36 caças Gripen em 2014, a Saab instalou no país o Centro de Projetos e Desenvolvimento do Gripen, o Centro de Ensaios em voo do Gripen e a linha de montagem final da aeronave na unidade da Embraer em Gavião Peixoto (SP), que começa a funcionar no próximo dia 27 de abril. Na prática, a Embraer terá participação em contratos futuros de compra do modelo.

Ontem (11), o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou que está analisando a opção de expandir o pedido dos Gripen, segundo a Reuters.

"A Força Aérea brasileira disse que precisa [de mais caças Gripen]. Estamos olhando e estudando isso [...] esta semana falamos com o embaixador da Suécia sobre isso e é uma conversa que está apenas começando", declarou.

O memorando assinado nesta semana afirma ainda que as empresas desenvolverão estudos técnicos para futuros caças, fortalecendo a transferência de tecnologia realizada pela Saab.

