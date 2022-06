"'Emenda Pix' é a nova moda de desvio de dinheiro público", diz Gleisi

Apoie o 247

247 - A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) usou as redes sociais no início da tarde desta segunda-feira (6) para criticar o uso das chamadas 'emendas Pix' por parte de prefeituras de municípios carentes de condições básicas de infraestrutura.

De acordo com a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, a "emenda Pix é a nova moda de desvio de dinheiro público, cai direto na conta da prefeitura sem fiscalização e paga cachês milionários. Foram R$ 14,5 milhões pra shows em 48 cidades, que às vezes sequer tem saneamento, energia ou posto de saúde."

"Devia dar vergonha nessa gente", complementou Gleisi. Vale lembrar que as 'emendas Pix' são uma forma de aplicação do dinheiro público pelas prefeituras a partir de repasses feitos por deputados e senadores. As administrações municipais podem utilizam tais verbas sem prestações de contas ou sem um controle rígido sobre o destino dos gastos.

No caso da aplicação destes recursos em shows de cantores sertanejos, como apontado pela deputada, torna-se mais difícil averiguar se houve um uso correto. Os valores de cachês, transportes, escolha de lugar, entre outros, são mais relativos do que a montagem do orçamento para uma obra, por exemplo. Assim, facilita-se o desvio de dinheiro público.

Conforme reportagem do Estado de S. Paulo, há casos de municípios como o de Mar Vermelho, a 110 km de Maceió-Al, em que foram gastos R$ 370 mil com o show do cantor Luan Santana. Na cidade em questão - que é uma das 100 com menor renda no país -, há falta de saneamento básico, prevalência de ruas sem pavimentação e gritante desemprego.

